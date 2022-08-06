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Эксперт Кузнецов спрогнозировал снижение курса валют в ряде стран в будущем

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Целенаправленное снижение регулятором какой-либо страны стоимости национальной валюты с целью получения выгоды для экономики станет обыденным делом в будущем, заявил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

В беседе с агентством «Прайм» экономист предположил, что целенаправленным снижением доллара могут заняться в США, за которым последует снижение валюты в странах Латинской Америки, которые зависят от курса американского доллара. Также целенаправленное ослабление ждёт гонконгский доллар и арабский дирхам.

Вслед за США к девальвации могут прибегнуть в Китае, Японии и Южной Кореи, отметил Кузнецов.

По словам эксперта, в России также отмечают невыгодность текущего курса рубля, который должен быть ослаблен. Девальвация коснётся и стран Европейского Союза.

Кузнецов предупредил, что у «валютной войны» могут быть ощутимые последствия.

«Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения», — заключил эксперт.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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