Эксперт Кузнецов спрогнозировал снижение курса валют в ряде стран в будущем
В беседе с агентством «Прайм» экономист предположил, что целенаправленным снижением доллара могут заняться в США, за которым последует снижение валюты в странах Латинской Америки, которые зависят от курса американского доллара. Также целенаправленное ослабление ждёт гонконгский доллар и арабский дирхам.
Вслед за США к девальвации могут прибегнуть в Китае, Японии и Южной Кореи, отметил Кузнецов.
По словам эксперта, в России также отмечают невыгодность текущего курса рубля, который должен быть ослаблен. Девальвация коснётся и стран Европейского Союза.
Кузнецов предупредил, что у «валютной войны» могут быть ощутимые последствия.
«Вышедшая из-под контроля она подрывает экономику, нарушает стабильность банковского сектора, приводит к обеднению населения», — заключил эксперт.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.