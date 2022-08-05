В Керчи около 760 млн рублей инвестируют в строительство курортного комплекса

В строительство всесезонного семейного курортного комплекса в Керчи инвестируют порядка 760 млн рублей.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Проектом предусмотрено строительство туристического комплекса, создание различных зон отдыха и развлечений для всей семьи, а также благоустройство городской набережной», — сказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.