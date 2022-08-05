В Москве рассказали о планах застройки участка возле станции метро «Волгоградский проспект»

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что благодаря столичному проекту «Индустриальные кварталы» напротив выхода со станции метро «Волгоградский проспект» появятся производства и общественная застройка.

Об этом пишет kp.ru.

«Вложения в реорганизацию территории составят почти 50,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект от новых производств и общественной застройки — почти 2,5 млрд рублей. В будущем здесь появится почти 6,4 тыс. новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в проект 7 млрд рублей.