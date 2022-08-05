Решетников: методика распределения дотаций по инвествычетам будет разработана к осени

В России к осени разработают методику распределения дотаций по инвестиционным вычетам.

Об этом, как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Правительством принято решение в 2022 году распределить дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в логике 2021 года для регионов, подтвердивших внедрение регионального стандарта. Мы сегодня работаем с Минфином для окончательного согласования деталей и ожидаем утвердить обновлённую методику в начале осени», — рассказал Решетников на совещании с полномочным представителем президента в УФО Владимиром Якушевым и губернаторами округа.

Отмечается, что инвествычет является одним из механизмов поощрения инвестиционной активности.

Предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль в региональный бюджет на сумму до 90% от объёма инвестиций.

Ранее НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что за поддержкой на столичный Инвестпортал обратились более 12,5 тысячи раз.