Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова допустила ослабление рубля из-за падения цен на нефть.

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, что в среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учётом сразу нескольких факторов — спада цен на нефть, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

«Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года», — заявила Кожухова.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.