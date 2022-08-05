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Аналитик Кожухова спрогнозировала ослабление рубля из-за падения цен на нефть

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Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова допустила ослабление рубля из-за падения цен на нефть.

В беседе с агентством «Прайм» она рассказала, что в среднесрочной перспективе риск ослабления рубля присутствует с учётом сразу нескольких факторов — спада цен на нефть, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

«Указанные факторы, вероятно, будут удерживать российскую валюту от обновления пиков с 2015 года», — заявила Кожухова.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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