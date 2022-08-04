Аналитик Деев спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев спрогнозировал ситуацию с поставками газа в Европу.

«Напряжённость по газовому вопросу между Россией и Европой будет сохраняться, энергокризис по мере наступления холодов будет становиться сильнее. Перспективы дисбаланса на рынке, возможность дефицита будут толкать котировки вверх», — заявил он в беседе с ФАН.

По его мнению, в ближайшее время стоимость сырья вряд ли упадёт ниже $2000, а осенью будет расти и вполне может достичь прошлогодних рекордов выше $3000 за 1 тыс. куб. м.

Ранее кандидат экономических наук Александр Данилов рассказал в беседе с ФБА «Экономика сегодня», с какими трудностями столкнётся экономика Болгарии в случае отказа от российского газа и перехода на СПГ из США.