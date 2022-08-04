Аналитик Антонов спрогнозировал усугубление энергокризиса в Германии

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что цена на газ в Германии в будущем может превысить отметку в $2,4 тыс. за кубометр.

Об этом он рассказал в беседе с ФАН.

«...газ торгуется в диапазоне $2 тыс. — $2,4 тыс. Германия отказывается сертифицировать и запускать «Северный поток — 2». Газовый кризис не разрешён. ЕС не смог заменить российский газ. Если ситуация с заполнением ПХГ газом ухудшится, то стоит ожидать продолжения роста котировок выше $2,4 тыс.», — заключил Антонов.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.