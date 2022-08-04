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Специалист в области энергетики Каленков высказался о перспективах «зелёной» повестки

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Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную» повестку в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.
Специалист в области энергетики Каленков высказался о перспективах «зелёной» повестки
  • AP

Большая часть так называемой «зелёной повестки» является политически ангажированной и мотивирована исключительно экономическими интересами Европы и США в ущерб интересам стран-производителей ископаемого топлива. Таким мнением поделился эксперт в разговоре с ФБА «Экономика сегодня».

«Считаю, что Россия не должна бездумно следовать любым «зелёным» измышлениям в ущерб своим интересам. Россия обладает колоссальными запасами природного газа, который является самым экологически чистым из ископаемых топлив. Наша страна обладает выдающимися научными и инженерными компетенциями в атомной отрасли и гидроэнергетике. Эти сильные стороны энергетики надо всемерно развивать», — подчеркнул Каленков.

Он также отметил, что это не отменяет использования и развития возобновляемых источников энергии, но только там, где это обосновано технико-экономическим расчётом, а не политическими играми иностранных государств.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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