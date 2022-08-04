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Оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей с начала года

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Оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей по итогам первого полугодия 2022 года.
Оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей с начала года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Большая часть, почти 315 млрд рублей, пришлась на непродовольственные товары.

Оборот продуктов питания, в том числе напитков и табачных изделий, достиг 266,1 млрд рублей.

В 2021 году оборот розничной торговли в республике составил 1,086 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.

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