Оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей с начала года

Оборот розничной торговли в Татарстане составил 581 млрд рублей по итогам первого полугодия 2022 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные Татарстанстата.

Большая часть, почти 315 млрд рублей, пришлась на непродовольственные товары.

Оборот продуктов питания, в том числе напитков и табачных изделий, достиг 266,1 млрд рублей.

В 2021 году оборот розничной торговли в республике составил 1,086 трлн рублей, что на 7,8% больше, чем годом ранее.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что оборот розничной торговли в Калининградской области достиг 9,358 млрд рублей в первом полугодии 2022 года, что соответствует данным за январь — июнь прошлого года.