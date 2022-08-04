военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Аналитик Мильчакова объяснила необходимость девалютизации

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала заявление Центробанка России о том, что финансовый регулятор будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро.
Аналитик Мильчакова объяснила необходимость девалютизации
  • РИА Новости

«Необходимость девалютизации вызвана тем, что из-за санкций в любой момент центральные банки стран Запада могут запретить российским банкам любые операции в этих валютах», — объяснила экономист.

Она добавила, что, по её мнению, российским юридическим лицам из всех мировых резервных валют теперь окажется доступен только китайский юань.

«Остальные мировые резервные валюты являются валютами недружественных стран», — уточнила Мильчакова.

По её словам, девалютизация практически никак не отразится на населении России.

«За исключением уже введённых ранее ограничений на снятие валюты с депозитов и возможного запрета для российских неквалифицированных инвесторов на приобретение иностранных ценных бумаг», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что Центробанк России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить