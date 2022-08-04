Аналитик Мильчакова объяснила необходимость девалютизации

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала заявление Центробанка России о том, что финансовый регулятор будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро.

«Необходимость девалютизации вызвана тем, что из-за санкций в любой момент центральные банки стран Запада могут запретить российским банкам любые операции в этих валютах», — объяснила экономист.

Она добавила, что, по её мнению, российским юридическим лицам из всех мировых резервных валют теперь окажется доступен только китайский юань.

«Остальные мировые резервные валюты являются валютами недружественных стран», — уточнила Мильчакова.

По её словам, девалютизация практически никак не отразится на населении России.

«За исключением уже введённых ранее ограничений на снятие валюты с депозитов и возможного запрета для российских неквалифицированных инвесторов на приобретение иностранных ценных бумаг», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что Центробанк России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.