Аналитик Мильчакова объяснила необходимость девалютизации
- РИА Новости
«Необходимость девалютизации вызвана тем, что из-за санкций в любой момент центральные банки стран Запада могут запретить российским банкам любые операции в этих валютах», — объяснила экономист.
Она добавила, что, по её мнению, российским юридическим лицам из всех мировых резервных валют теперь окажется доступен только китайский юань.
«Остальные мировые резервные валюты являются валютами недружественных стран», — уточнила Мильчакова.
По её словам, девалютизация практически никак не отразится на населении России.
«За исключением уже введённых ранее ограничений на снятие валюты с депозитов и возможного запрета для российских неквалифицированных инвесторов на приобретение иностранных ценных бумаг», — заключила эксперт.
Ранее стало известно, что Центробанк России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.