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Аналитик Сагалаев рассказал о плюсах и минусах инвестиций в золото

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Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев рассказал о плюсах и минусах инвестиций в золото.
Аналитик Сагалаев рассказал о плюсах и минусах инвестиций в золото
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Известиями» Сагалаев отметил стабильную цену и устойчивый рост стоимости золотых слитков как одно из основных преимуществ владения ими.

Кроме того, купить золотые слитки довольно просто: физические лица могут сделать это в банках, чья деятельность подтверждена лицензией на покупку-продажу драгоценных металлов.

Также золото и золотые слитки могут быть использованы в качестве залога для обеспеченных кредитов, потому что это актив с высокой стоимостью.

Тем не менее, по его словам, у инвестиций в золотые слитки есть и недостатки. Основной из них — высокая вероятность кражи из-за высоких цен и стоимости, расходы на хранение золото, а также на проведение экспертизы на подлинность. К тому же, по мнению специалиста, у золотых слитков низкая прибыльность и они не обеспечивают пассивный доход.

«Таким образом, ответ на вопрос, стоит ли вкладываться в слитки, заключается в том, цените ли вы золото как актив, который хотели бы потрогать, почувствовать и увидеть, или как нечто, во что вы просто инвестируете для получения прибыли в долгосрочной перспективе», — подвёл итог Сагалаев.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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