Экономист Беляев назвал планы ЦБ России по девалютизации ответом на требования экономики

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал заявление Центробанка России о том, что финансовый регулятор будет содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения банковских операций в долларах и евро.

По словам экономиста, Центробанк вынужден заниматься девалютизацией из-за сложившихся экономических условий.

«Девалютизация — это ответ Центробанка на объективные требования экономики. Иностранная валюта стала слишком рискованная», — считает Беляев.

По его словам, такие действия со стороны регулятора можно назвать разумными.

«Это пойдёт на пользу всем хозяйствующим субъектам, потому что это огородит их от внешних рисков. Российская экономика является сейчас более прочной и более стабильной, чем экономика США и европейская», — заключил экономист.

Ранее стало известно, что Центробанк России будет содействовать ускорению девалютизации в стране.

Также регулятор заявил о намерении заниматься развитием национальных финансовых и товарных индикаторов.