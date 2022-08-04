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За поддержкой на столичный Инвестпортал обратились более 12,5 тысячи раз

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Навигатором мер поддержки на столичном Инвестиционном портале с 2021 года воспользовались более 12,5 тыс. раз.
За поддержкой на столичный Инвестпортал обратились более 12,5 тысячи раз
  • Gettyimages.ru

Как сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, ресурс позволяет бизнесу выбрать федеральные и региональные виды помощи на основе заданных параметров, среди них налоговые льготы, субсидии и гранты.

С начала 2022 года поддержкой воспользовались уже более 5,4 тыс. раз.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщил, что московские власти освободили 77 столичных предпринимателей от обеспечительных платежей за аренду нежилых помещений на сумму 106,5 млн рублей.

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