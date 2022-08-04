Специалист по криптовалютам Гутович допустила падение биткоина до $9—12 тысяч в августе

Операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович заявила, что рынок криптовалют в последний месяц находится в локальном антитренде и биткоин может упасть до новых минимумов — $9—12 тыс.

«Инвесторы выдохнули, аналитики начинают писать, что биткоин нащупал дно, но мы продолжаем считать, что есть существенный риск падения и достижения биткоином новых минимумов — $9—12 тыс.», — прокомментировала она «Известиям».

Кроме того, эксперт напомнила, что история криптовалют, в особенности биткоина, показывает, что август — не самый лучший месяц для инвесторов.

Ранее кандидат экономических наук Артём Голубев, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» допустил рост курса доллара выше 80 рублей во втором полугодии.