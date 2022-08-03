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Объявлена архитектура деловой программы Московского финансового форума — 2022

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Стала известна архитектура деловой программы Московского финансового форума — 2022 года. Запланировано 15 сессий.
Объявлена архитектура деловой программы Московского финансового форума — 2022
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Участники МФФ-2022 обсудят развитие российской экономики и финансовых рынков в эпоху деглобализации, а также новые механизмы и инструменты, отвечающие актуальным задачам времени.

Ключевым событием станет пленарная сессия «Финансовый суверенитет России: миф или реальность».

Также планируется обсудить первые результаты оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот, перспективы реструктуризации долгов предприятий для восстановления финансовой устойчивости, унификацию порядка предоставления государственных субсидий.

Кроме того, участники затронут вопросы регулирования криптовалют в России, цифровизации процессов управления госимуществом, повышения финансовой и бюджетной грамотности граждан.

Форум состоится 8 сентября.

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