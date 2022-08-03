Цена нефти Brent опустилась до $98 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $98 за баррель впервые с 14 июля.

Как сообщает ТАСС, по данным на 18:10 мск, стоимость Brent замедлила падение до $98,17 за баррель, что на 2,36% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI опускалась на 2,46% — до $92,07 за баррель.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.