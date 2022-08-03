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Эксперт по финансовым рынкам Голубовский прокомментировал ситуацию с курсом валют

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию с курсом валют.
Эксперт по финансовым рынкам Голубовский прокомментировал ситуацию с курсом валют
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Фактор, ослабляющий рубль, — это снижение экспортной выручки», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, с нефтью всё более или менее в порядке, а главное, начинает восстанавливаться импорт, по-новому выстраиваются логистические цепочки, начинает выправляться торговый баланс.

«Думаю, курс уйдёт осенью в 70—80 рублей», — предположил эксперт.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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