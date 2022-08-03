Профессор Сафонов прокомментировал ситуацию в газовой отрасли Австралии

Профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве России Александр Сафонов прокомментировал ситуацию в газовой отрасли Австралии.

«Особенность газовой отрасли Австралии состоит в том, что три основных газодобывающих провинции страны не имеют между собой связи через газотранспортные системы. Это приводит к тому, что энергодефицит в одной части страны трудно заместить за счёт двух других. А цены на внутреннем рынке могут из-за этого быть существенно выше экспортных цен», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в 2016 году рост экономики, снижение роли угольной генерации и личное потребление уже создавали похожую проблему.

Как отметил Сафонов, существенная часть газодобычи достигается за счёт сланцевых разработок и использования добычи метана из угольных пластов, так что есть все предпосылки для возникновения внутреннего дефицита газа и роста цен.

«Главными потребителями австралийского газа является Япония и Китай. Перераспределение поставок возможно только за счёт роста добычи газа, но это не мгновенное решение», — добавил он.

Ранее кандидат политических наук Алексей Голубев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками газа в Испанию.