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Аналитик Скрябин оценил последствия сокращения объёмов потребления российского газа в Европе

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Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин прокомментировал известие о том, что биржевые цены на газ в Европе осенью могут превысить $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.
Аналитик Скрябин оценил последствия сокращения объёмов потребления российского газа в Европе
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Многое будет зависеть от монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ), а также объёмов субсидирования энергоёмкой промышленности и населения из-за высоких цен на газ, заявил эксперт в разговоре с «Российской газетой».

В настоящее время идут разговоры о вынужденном сокращении потребления газа в Европе на 15% (такой целевой показатель установлен Еврокомиссией. — RT). Оно возможно, но большее снижение потребления окажется чревато социальными проблемами из-за остановки производств, увеличенных платежей для домохозяйств, отмечает Скрябин.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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