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Операционный директор Артемьева рассказала о рисках оплаты покупок в интернете

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Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева дала советы по оплате покупок в интернете.

«Точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах», — заявила она в беседе с агентством «Прайм».

Артемьева также посоветовала не вводить данные карты для оплаты покупок при подключении через публичный Wi-Fi.

«Чтобы обезопасить себя максимально, для любых покупок в интернете лучше завести виртуальную карту и закидывать на нее только ту сумму, которую вы собираетесь потратить», — заключила она.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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