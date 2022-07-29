Удмуртия вошла в топ-15 регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»

Удмуртская Республика вошла в топ-15 регионов по реализации национального проекта «Производительность труда» в первые шесть месяцев 2022 года.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

При составлении списка учитывается использование инструментов нацпроекта, среди которых адресная поддержка, льготные займы, обучение рабочих, повышение квалификации топ-менеджмента.

В Удмуртии участниками проекта стали 69 предприятий.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства в Москве в январе — феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.