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Удмуртия вошла в топ-15 регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»

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Удмуртская Республика вошла в топ-15 регионов по реализации национального проекта «Производительность труда» в первые шесть месяцев 2022 года.
Удмуртия вошла в топ-15 регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
  • Gettyimages.ru
  • © Sam Edwards

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

При составлении списка учитывается использование инструментов нацпроекта, среди которых адресная поддержка, льготные займы, обучение рабочих, повышение квалификации топ-менеджмента.

В Удмуртии участниками проекта стали 69 предприятий.

Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства в Москве в январе — феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

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