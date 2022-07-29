Удмуртия вошла в топ-15 регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
- Gettyimages.ru
- © Sam Edwards
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
При составлении списка учитывается использование инструментов нацпроекта, среди которых адресная поддержка, льготные займы, обучение рабочих, повышение квалификации топ-менеджмента.
В Удмуртии участниками проекта стали 69 предприятий.
Ранее НСН сообщала, что объём промышленного производства в Москве в январе — феврале 2022 года вырос на 24,6% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.