Выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году
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Об этом пишет kp.ru.
«Обороты гостиниц за первую половину 2022 года достигли 44,7 млрд рублей, что в текущих ценах на 31,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил вице-мэр.
По его словам, за те же месяцы турагентства выручили более 269,1 млрд рублей, или на 36,6% больше, чем год назад.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.