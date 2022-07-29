Выручка отелей и турагентств Москвы выросла в 2022 году

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о росте выручки отелей и турагентств столицы.

Об этом пишет kp.ru.

«Обороты гостиниц за первую половину 2022 года достигли 44,7 млрд рублей, что в текущих ценах на 31,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил вице-мэр.

По его словам, за те же месяцы турагентства выручили более 269,1 млрд рублей, или на 36,6% больше, чем год назад.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.