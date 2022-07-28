На стимулирование сельского хозяйства Урала направят 11 млрд рублей

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на поддержку сельского хозяйства региона дополнительно направят 11 млрд рублей.

Об этом пишет tagilcity.ru.

По его словам, 7,6 млрд рублей будет взято из бюджета региона, а остальные 3,3 млрд будут направлены из внебюджетных источников.

Финансы будут выделяться до 2027 года. Их направят на поддержку таких отраслей, как растениеводство, животноводство, мясное скотоводство.

Поддержку получат и небольшие фермы, и начинающие аграрии, отметил Куйвашев.

Как ранее передавало «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн тонн зерна.