На стимулирование сельского хозяйства Урала направят 11 млрд рублей

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на поддержку сельского хозяйства региона дополнительно направят 11 млрд рублей.
На стимулирование сельского хозяйства Урала направят 11 млрд рублей
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Об этом пишет tagilcity.ru.

По его словам, 7,6 млрд рублей будет взято из бюджета региона, а остальные 3,3 млрд будут направлены из внебюджетных источников.

Финансы будут выделяться до 2027 года. Их направят на поддержку таких отраслей, как растениеводство, животноводство, мясное скотоводство.

Поддержку получат и небольшие фермы, и начинающие аграрии, отметил Куйвашев.

Как ранее передавало «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн тонн зерна.

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