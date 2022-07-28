На стимулирование сельского хозяйства Урала направят 11 млрд рублей
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Об этом пишет tagilcity.ru.
По его словам, 7,6 млрд рублей будет взято из бюджета региона, а остальные 3,3 млрд будут направлены из внебюджетных источников.
Финансы будут выделяться до 2027 года. Их направят на поддержку таких отраслей, как растениеводство, животноводство, мясное скотоводство.
Поддержку получат и небольшие фермы, и начинающие аграрии, отметил Куйвашев.
Как ранее передавало «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн тонн зерна.