Резиденты технополиса «Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей

В первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Это на 17 млн рублей больше, чем в I квартале 2021 года, когда сумма достигла 687 млн рублей. Предприятия, локализованные в столичной ОЭЗ, продолжают активное развитие имеющихся производственных площадок, строительство новых производств, разработку и внедрение продукции, а также её реализацию в регионах России и за рубежом», — сказал заммэра.

Большая часть налоговых выплат пришлась на отрасль микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры и составила 543 млн рублей.

Ранее РИАМО со ссылкой Владимира Ефимова сообщило, что в ОЭЗ «Технополис Москва» запустят два производства медпродукции.