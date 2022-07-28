Поступления в бюджет Москвы от туризма выросли на 6%

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Поступления в бюджет столицы от туризма за шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличились на 6% — до 50,2 млрд рублей.
Поступления в бюджет Москвы от туризма выросли на 6%
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщают «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём блоге.

За первые шесть месяцев 2022 года город посетили 9 млн человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

По словам Собянина, объём туристического потребления также вырос — с 344,6 млрд до 366,1 млрд рублей.

Ранее ФАН сообщало, что форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России, состоится в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа.

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