Аналитик Митрахович назвал причины роста цен на нефть

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT рост цен на нефть марки Brent.

«На рынке нефти существует много факторов, и они находятся в динамике», — объяснил эксперт.

Он считает, что росту цен могут способствовать дальнейшие усилия по санкционному давлению на Россию.

«Санкционное давление будет восприниматься игроками рынка как повод для повышения, как повод считать, что нефти может не хватать», — сказал Митрахович.

Второй причиной роста цен он назвал отмену коронавирусных ограничений в Китае.

Но при этом, как уточнил специалист, если локдауны будут продолжаться, если не будет признаков создания нового соглашения ОПЕК+, то цена может снизиться.

Ранее стало известно, что цена на нефть марки Brent превысила $107.