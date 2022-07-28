Ювелир допустил падение цен на украшения из золота в России на 10—15%

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Генеральный директор ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин допустил, что из-за ограничения на экспорт российского золота в России цены на украшения из этого металла могут понизиться.
Ювелир допустил падение цен на украшения из золота в России на 10—15%
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«Ежегодно в России добывается порядка 350 т золота. Больше всего его отправляют на экспорт и в резервы Центрального банка. Поскольку экспорт золота нам ограничили, то у производителей металла возникает необходимость в расширении внутреннего рынка. Возможно, это окажет влияние на ценовую политику. Поставщики могут начать продавать золото ювелирам на внутреннем рынке с неким дисконтом. Мы можем ожидать скидки порядка 10—15%», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Соответствующим образом понизятся и цены на готовые ювелирные изделия, полагает эксперт.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал о роли России на мировом рынке золота.

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