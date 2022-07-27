Председатель ФРС США допустил возможность ещё одного значительного повышения ставки

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Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о возможности ещё одного значительного повышения ставки.

«Мы ожидаем, что дальнейшее повышение целевого диапазона ставки будет целесообразным», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что темпы повышения ставки по-прежнему зависят от поступающих данных и меняющихся прогнозов развития экономики.

«Еще одно необычайно значительное повышение может быть уместным на нашем следующем заседании. Это решение будет зависеть от данных, которые мы получим», — отметил Пауэлл.

Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 75 б. п. — до 2,25—2,5% годовых.

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