Петербургский депутат Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса.
Петербургский депутат Панов высказался о мерах поддержки для бизнеса
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Для многих предприятий уже сегодня начали работать новые программы, такие как, например, налоговый вычет. Сейчас также прорабатывается вопрос инвестиционно-налогового кредита: другими словами, когда предприниматели те денежные средства, которые могли бы уплатить в качестве налога, могут оставить себе на перспективу для развития своего дела», — заявил он в эфире медиацентра «Патриот».

По словам Панова, в результате производитель получает возможность заплатить налог через три года, но уже после роста своего предприятия.

«Сейчас «белым» предпринимателем быть не только почётно, но и становится экономически выгодно и комфортно», — отметил депутат.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин снизил ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленной отрасли с 9 до 3%.

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