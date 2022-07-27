Эксперт по нефти Крылова прокомментировала ситуацию на рынке

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Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова прокомментировала ситуацию на рынке нефти.
Эксперт по нефти Крылова прокомментировала ситуацию на рынке
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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что цены на сентябрьский фьючерс нефти марки Brent останутся в районе $100 — 107 за баррель.

«Спрэд с более активным контрактом — октябрьским — составляет на текущий момент $1 в пользу сентябрьского», — отметила Крылова.

По её словам, в целом рынок энергоносителей находится в ожидании итогов заседания ФРС США, в результате которого будет важен не столько факт поднятия ключевой ставки, сколько взгляд регулятора на будущее.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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