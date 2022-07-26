Экономист Остапкович рассказал, какая валюта сможет заменить доллар

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Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара.
Экономист Остапкович рассказал, какая валюта сможет заменить доллар
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«В начале XX века был фунт, потом стал доллар. Если в прошлую эру расплачивались ракушками, потом начали расплачиваться камнями. То есть валюта всегда меняется. Одна валюта не задерживается долгое время», — заявил он в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Эксперт допустил, что спустя время на смену доллару может прийти другая валюта, которая займёт лидирующие позиции.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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