Экономист Остапкович рассказал, какая валюта сможет заменить доллар

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что евро, юань или другая новая валюта смогут занять лидирующие позиции после доллара.

«В начале XX века был фунт, потом стал доллар. Если в прошлую эру расплачивались ракушками, потом начали расплачиваться камнями. То есть валюта всегда меняется. Одна валюта не задерживается долгое время», — заявил он в разговоре с телеканалом «Москва 24».

Эксперт допустил, что спустя время на смену доллару может прийти другая валюта, которая займёт лидирующие позиции.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.