Экономист Остапкович рассказал, какая валюта сможет заменить доллар
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«В начале XX века был фунт, потом стал доллар. Если в прошлую эру расплачивались ракушками, потом начали расплачиваться камнями. То есть валюта всегда меняется. Одна валюта не задерживается долгое время», — заявил он в разговоре с телеканалом «Москва 24».
Эксперт допустил, что спустя время на смену доллару может прийти другая валюта, которая займёт лидирующие позиции.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.