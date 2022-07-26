Финансовый эксперт Коновалов допустил появление единой валюты для стран БРИКС

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Эксперт финансовых рынков, финансист Василий Коновалов высказался о перспективах появления единой валюты для стран БРИКС.
Финансовый эксперт Коновалов допустил появление единой валюты для стран БРИКС
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В целом что может прийти на место доллару и евро? Очевидно, какие-то отдельные региональные валюты, которые набирают силу. Возможен аналог евро, только для других регионов. Может быть, в будущем будет единая валюта для стран БРИКС», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как считает эксперт, у этих стран огромный экономический потенциал, они обеспечены сырьём.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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