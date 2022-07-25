В Крыму рассказали о ходе кампании по уборке зерновых культур

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Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн тонн зерна.
В Крыму рассказали о ходе кампании по уборке зерновых культур
  • Gettyimages.ru
  • © Edwin Remsberg

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в самом разгаре, убрана большая часть урожая. Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур», — сообщил Мигаль.

При этом завершена уборка озимого ячменя — собрано 600 тыс. тонн. Работы по сбору озимой пшеницы ещё продолжаются, обмолочено 228 тыс. га, намолочено около 900 тыс. тонн зерна.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье заявили о выполнении плана по севу яровых в этом году.

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