В Крыму рассказали о ходе кампании по уборке зерновых культур

Министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн тонн зерна.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в самом разгаре, убрана большая часть урожая. Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур», — сообщил Мигаль.

При этом завершена уборка озимого ячменя — собрано 600 тыс. тонн. Работы по сбору озимой пшеницы ещё продолжаются, обмолочено 228 тыс. га, намолочено около 900 тыс. тонн зерна.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье заявили о выполнении плана по севу яровых в этом году.