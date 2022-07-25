В Москве в строительство шести технопарков и промкомплекса вложат около 22 млрд рублей

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве планируют построить шесть новых технопарков и промышленный комплекс. Строительство новых объектов поможет создать более 9 тыс. рабочих мест.

Проект реализуется в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда за пределами центра города, передаёт НСН.

«Почти 22 млрд рублей инвесторы вложат в создание шести технопарков и одного промышленного комплекса. В будущем здесь появится около 9,1 тыс. рабочих мест», — уточнил заммэра.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.