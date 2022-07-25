В Москве в строительство шести технопарков и промкомплекса вложат около 22 млрд рублей
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Проект реализуется в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда за пределами центра города, передаёт НСН.
«Почти 22 млрд рублей инвесторы вложат в создание шести технопарков и одного промышленного комплекса. В будущем здесь появится около 9,1 тыс. рабочих мест», — уточнил заммэра.
Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.