Экономист Переславский дал советы на случай досрочного погашения кредита
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В разговоре с Life.ru эксперт отметил, что досрочно стоит закрывать те кредиты, по которым начисляется больше всего процентов, то есть те, у которых самая большая ставка.
В первую очередь это касается микрозаймов и кредитных карт.
«Первыми нужно гасить самые дорогие кредиты. С теми займами, которые взяты на долгий срок, нужно аккуратно работать, чтобы в итоге не попасть в затруднительную ситуацию из-за отсутствия сбережений после закрытия долга», — уточнил Переславский.
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