Экономист Переславский дал советы на случай досрочного погашения кредита

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Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал, какие кредиты стоит гасить досрочно.
Экономист Переславский дал советы на случай досрочного погашения кредита
  • Gettyimages.ru
  • © Georgy Rozov / EyeEm

В разговоре с Life.ru эксперт отметил, что досрочно стоит закрывать те кредиты, по которым начисляется больше всего процентов, то есть те, у которых самая большая ставка.

В первую очередь это касается микрозаймов и кредитных карт.

«Первыми нужно гасить самые дорогие кредиты. С теми займами, которые взяты на долгий срок, нужно аккуратно работать, чтобы в итоге не попасть в затруднительную ситуацию из-за отсутствия сбережений после закрытия долга», — уточнил Переславский.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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