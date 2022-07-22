Специалист Гривач высказался о решении Британии отказаться от закупок угля и нефти у России
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«Я думаю, что там объёмы очень небольшие, особенно по углю. По нефти ситуация немножко другая, и она связана с тем, что значительное количество трейдеров так или иначе находились в британской юрисдикции, поэтому все транзакции будут усложнены», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, как именно всё будет происходить, станет ясно после того, как опубликуют полный текст санкций.
Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.