Специалист Гривач высказался о решении Британии отказаться от закупок угля и нефти у России

Замглавы Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач высказался о решении Великобритании отказаться от закупок угля и нефти у России.

«Я думаю, что там объёмы очень небольшие, особенно по углю. По нефти ситуация немножко другая, и она связана с тем, что значительное количество трейдеров так или иначе находились в британской юрисдикции, поэтому все транзакции будут усложнены», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, как именно всё будет происходить, станет ясно после того, как опубликуют полный текст санкций.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН рассказал, почему Европа не сможет полностью отказаться от российского газа.