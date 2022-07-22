Оборот оптовой торговли в Севастополе вырос в 1,5 раза за год

Короткая ссылка
Оборот оптовой торговли в Севастополе вырос более чем в 1,5 раза за год.
Оборот оптовой торговли в Севастополе вырос в 1,5 раза за год
  • Gettyimages.ru
  • © bfk92

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Росстата за январь — май 2022 года.

В денежном выражении товарооборот в городе составил почти 32,5 млрд рублей, или 157% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

В мае 2022 года товарооборот в Севастополе по отношению к маю 2021-го также вырос и составил 165,4%.

Ранее НСН сообщала, что оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос почти на 25% в I полугодии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить