Оборот оптовой торговли в Севастополе вырос в 1,5 раза за год

Оборот оптовой торговли в Севастополе вырос более чем в 1,5 раза за год.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные Росстата за январь — май 2022 года.

В денежном выражении товарооборот в городе составил почти 32,5 млрд рублей, или 157% по отношению к аналогичному периоду 2021-го.

В мае 2022 года товарооборот в Севастополе по отношению к маю 2021-го также вырос и составил 165,4%.

Ранее НСН сообщала, что оборот предприятий торговли и услуг Москвы вырос почти на 25% в I полугодии.