Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Reinhardt

«Немцы сами ограничивают те варианты, с помощью которых могут упростить себе жизнь, смягчить энергетический кризис, потому что сейчас им газа не хватает, на каждом из газопроводов есть свои специфические проблемы», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, Германия намерена вернуть турбину «Северного потока — 1» из Канады, чтобы подготовиться к отопительному сезону.

«Если после возвращения турбины пропускная способность увеличится, компания Siemens убедится, что варьирование пропускной способности зависит именно от технических причин, а не политических, тогда она заберёт четыре оставшиеся турбины, которые выведены из эксплуатации, их починят, вернут обратно в Ленинградскую область, и к началу отопительного сезона немцы успеют вернуть оборудование», — предположил Юшков.

Как прогнозирует эксперт, Германия не успеет заполнить хранилища к отопительному сезону.

Ранее Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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