ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в текущем году до $246 млрд

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Банк России повысил прогноз по оттоку капитала из России в 2022 году до $246 млрд с $151 млрд, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ повысил прогноз по оттоку капитала из России в текущем году до $246 млрд
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Отмечается, что прогноз на 2023 год также повышен: ожидается отток капитала на уровне $125 млрд вместо $69 млрд, ожидавшихся ранее.

Также совет директоров Центробанка России решил снизить ключевую ставку с 9,5 до 8% годовых.

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