В Минпромторге рассказали о ситуации в отрасли машиностроения в России
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Об этом она сказала на круглом столе в «Российской газете».
«Временное замедление темпов производства наблюдается только в высокотехнологичных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах. Отказ европейских поставщиков от поставок отдельных комплектующих привёл к замедлению темпов», — пояснила Ёлкина.
Однако, по её словам, логистика поставок комплектующих постепенно нормализуется. Минпромторг ожидает, что к концу года предприятия полностью восстановят темпы производства.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.