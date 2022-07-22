В Минпромторге рассказали о ситуации в отрасли машиностроения в России

Директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Мария Ёлкина заявила, что отечественное машиностроение готово удовлетворить потребности сельхозпроизводителей по большинству позиций.

Об этом она сказала на круглом столе в «Российской газете».

«Временное замедление темпов производства наблюдается только в высокотехнологичных зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах. Отказ европейских поставщиков от поставок отдельных комплектующих привёл к замедлению темпов», — пояснила Ёлкина.

Однако, по её словам, логистика поставок комплектующих постепенно нормализуется. Минпромторг ожидает, что к концу года предприятия полностью восстановят темпы производства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что глава Роскачества Максим Протасов прокомментировал ситуацию с импортозамещением.