Эксперт Пикин высказался о вероятности пересмотра ряда санкций ЕС в преддверии отопительного сезона

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о вероятности пересмотра ряда санкций ЕС в преддверии отопительного сезона.
Эксперт Пикин высказался о вероятности пересмотра ряда санкций ЕС в преддверии отопительного сезона
  • AP
  • © Martin Meissner

«Каждый новый пакет санкций всё более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идёт некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее — начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит», — заявил Пикин в беседе с НСН.

По его мнению, европейская сторона может пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.

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