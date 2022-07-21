Эксперт Пикин высказался о вероятности пересмотра ряда санкций ЕС в преддверии отопительного сезона

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин высказался о вероятности пересмотра ряда санкций ЕС в преддверии отопительного сезона.

«Каждый новый пакет санкций всё более беззубый, потому что фантазии не хватает, что можно придумать. Сейчас идёт некий обратный откат по санкциям, с физических лиц начали снимать после решения судов, в частных моментах, касательно продовольствия и так далее — начали понимать, потому что санкции могут влиять на тех, кто их вводит», — заявил Пикин в беседе с НСН.

По его мнению, европейская сторона может пересмотреть свои решения по нефти и нефтепродуктам ближе к началу отопительного сезона.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.