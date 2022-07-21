Обороты заведений общепита Москвы выросли почти на 65% за год

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В Москве отмечен рост посещаемости кафе и ресторанов — обороты организаций общественного питания столицы в июне 2022 года выросли на 64,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года, достигнув 46,6 млрд рублей.
Обороты заведений общепита Москвы выросли почти на 65% за год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Средний чек с начала года вырос на 6,5% — с 650 рублей в январе до 692 рублей в июне.

«В июне 2022 года ежемесячные обороты столичных ресторанов, баров и кафе на 5,6% в текущих ценах превысили показатель декабря 2021-го, который ранее был самым прибыльным месяцем для заведений общепита за последние три года», — прокомментировал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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