Специалист Митрахович высказался о ситуации с газом в ЕС

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о ситуации с газом в ЕС.

«Если «Северный поток — 1» работает на 40—50% мощности, это означает, что не все связанные с ним проблемы решены. Газа в ЕС недостаточно, а само это обстоятельство в Брюсселе интерпретируют как способ давления на Россию», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, главный вопрос в том, как будут отремонтированы и возвращены оставшиеся турбины «Северного потока — 1».

Как отметил Митрахович, ранее страны ЕС получали газ по разным маршрутам, также есть и другие аспекты кризиса, связанные с дорогим СПГ.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН высказался о последствиях возможного отказа Европы от российского газа.