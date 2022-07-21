Аналитик Михайлов назвал один из факторов укрепления курса доллара

Ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов дал прогноз, сколько будет стоить доллар на следующей неделе и в ближайшей перспективе.

Скорее всего, доллар на следующей неделе покажет очередные рекорды на уровне стоимости 51—53 рубля за единицу, однако, если правительство по рекомендации Минфина примет новое бюджетное правило, ситуация может измениться, рассказал эксперт в разговоре с Life.ru.

«Ведомство предлагает повысить цену отсечки нефтяных доходов с $42 за баррель до $60. Именно от этого уровня предлагается направлять полученные доходы от продажи сырья в Фонд национального благосостояния. Если данная мера будет принята, это может привести к ослаблению рубля сразу до уровня 60 за доллар или больше», — отметил Михайлов.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.