Обороты малых предприятий Москвы выросли на 34,7% в первой половине 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«В июне объём продаж МСП города достиг 362,3 млрд рублей, на 1,8% превысив предыдущий месячный рекорд сентября 2021 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Лидеры по обороту — предприятия розничной и оптовой торговли, которые заработали 700 млрд рублей в январе — июне.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.