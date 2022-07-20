Обороты малых предприятий Москвы выросли на 34,7% в первой половине 2022 года

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Обороты малых и средних предприятий Москвы достигли 1,87 трлн рублей в первой половине 2022 года, что на 34,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
Обороты малых предприятий Москвы выросли на 34,7% в первой половине 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В июне объём продаж МСП города достиг 362,3 млрд рублей, на 1,8% превысив предыдущий месячный рекорд сентября 2021 года», — заявил заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Лидеры по обороту — предприятия розничной и оптовой торговли, которые заработали 700 млрд рублей в январе — июне.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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