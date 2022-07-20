Путин объяснил, почему Польша закупает российский газ по реверсу из ФРГ

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Президент России Владимир Путин объяснил, что Польша начала брать российский газ из Германии в реверсном режиме, потому что поставляемый Россией для ФРГ газ по долгосрочному контракту оказался дешевле.

Он напомнил, что Польша включила «Ямал-Европу» в реверсном режиме и начала примерно 32 млн газа в сутки брать из ФРГ.

«Газ из Германии-то откуда? Это наш, российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле», — сказал Путин.

Президент рассказал, что Польша покупала у России газ по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной.

«А Германия берёт у нас по долгосрочному контракту, в 3-4 раза дешевле, чем рыночная цена», — сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что «Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять свои обязательства.

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