Путин объяснил, почему Польша закупает российский газ по реверсу из ФРГ

Президент России Владимир Путин объяснил, что Польша начала брать российский газ из Германии в реверсном режиме, потому что поставляемый Россией для ФРГ газ по долгосрочному контракту оказался дешевле.

Он напомнил, что Польша включила «Ямал-Европу» в реверсном режиме и начала примерно 32 млн газа в сутки брать из ФРГ.

«Газ из Германии-то откуда? Это наш, российский газ. Почему из Германии? Потому что он оказался для поляков дешевле», — сказал Путин.

Президент рассказал, что Польша покупала у России газ по достаточно дорогой цене, ближе к рыночной.

«А Германия берёт у нас по долгосрочному контракту, в 3-4 раза дешевле, чем рыночная цена», — сказал Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что «Газпром» всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять свои обязательства.