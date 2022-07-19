Специалист Коптев высказался об идее установить предельные цены на российскую нефть

Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев высказался об идее установить предельные цены на российскую нефть.

«Это чисто политическая история», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Как отметил эксперт, тема ограничения цены российской нефти наверняка поднималась в ходе визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

«Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти, не заинтересована в падении цен на свой главный товар — а в случае, если США сумеют добиться своего, это неминуемо произойдёт», — считает Коптев.

По его словам, пока можно констатировать, что попытки Вашингтона снизить цену российской нефти до декларированных $40—60 за баррель успехом не увенчались.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».