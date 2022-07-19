Специалист Коптев высказался об идее установить предельные цены на российскую нефть

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Руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК Дмитрий Коптев высказался об идее установить предельные цены на российскую нефть.
Специалист Коптев высказался об идее установить предельные цены на российскую нефть
  • РИА Новости

«Это чисто политическая история», — заявил он в беседе с newizv.ru.

Как отметил эксперт, тема ограничения цены российской нефти наверняка поднималась в ходе визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

«Саудовская Аравия, как крупнейший производитель нефти, не заинтересована в падении цен на свой главный товар — а в случае, если США сумеют добиться своего, это неминуемо произойдёт», — считает Коптев.

По его словам, пока можно констатировать, что попытки Вашингтона снизить цену российской нефти до декларированных $40—60 за баррель успехом не увенчались.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

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