Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию в энергетической отрасли ЕС
  • AFP
  • © Ina FASSBENDER

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что в случае сохранения дефицита энергии Европе придётся принимать меры жёсткой экономии.

«Возможно, будут ограничивать подачу электроэнергии по часам, снижать отопление в домах ночью, а если понадобится, и днём. Могут ограничить поставки электроэнергии, отопления и горячей воды на промышленные объекты, чтобы сохранить надёжное снабжение для населения, детских садов и школ. Плюс возможна отмена экологических ограничений», — предположил Юшков.

Как прогнозирует эксперт, цены на газ в любом случае будут высокими, поскольку дефицит никуда не денется.

«Цена на мировом рынке и рынке в Европе так и будет держаться выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Но если ситуация будет усугубляться, цены, конечно, взлетят и выше $2 тыс. за 1 тыс. куб. м», — добавил он.

Ранее аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с ФАН выразил мнение, что «создание одной какой-то новой марки нефти никак не влияет на качество нефти, которая поставляется».

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