В реорганизацию участка в Тимирязевском районе Москвы инвестируют 7 млрд рублей

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в проект 7 млрд рублей.
В реорганизацию участка в Тимирязевском районе Москвы инвестируют 7 млрд рублей
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Об этом сообщает НСН.

«Инвестор вложит в развитие территории примерно 7 млрд рублей, бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 млн рублей в год в текущих ценах. Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

В настоящее время на этом месте находится недострой — пятиэтажный гараж-стоянка.

Участок находится вблизи метро Дмитровская и МЦД-2. Рядом — общественное пространство «Хлебозавод» и дизайн-завод «Флакон».

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