В реорганизацию участка в Тимирязевском районе Москвы инвестируют 7 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в проект 7 млрд рублей.

Об этом сообщает НСН.

«Инвестор вложит в развитие территории примерно 7 млрд рублей, бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 млн рублей в год в текущих ценах. Благодаря строительству общественно-делового объекта на участке в столице появится 3,5 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

В настоящее время на этом месте находится недострой — пятиэтажный гараж-стоянка.

Участок находится вблизи метро Дмитровская и МЦД-2. Рядом — общественное пространство «Хлебозавод» и дизайн-завод «Флакон».

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье в ближайшие пять лет построят 34 спортивных объекта.