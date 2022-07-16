Орешкин: к концу 2022 года экономика России может выйти на «положительные тренды»

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Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года российская экономика должна выйти на «положительные тренды».
Орешкин: к концу 2022 года экономика России может выйти на «положительные тренды»
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«К концу года мы должны выйти уже на определённые положительные тренды», — приводит ТАСС слова Орешкина на форуме «Территория смыслов».

По его словам, «маховик экономики» понемногу раскручивается.

Он отметил, что увеличиваются объёмы кредитования, процентные ставки снижаются.

Также Орешкин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов» заявил, что инфляция в России ко II кварталу 2023 года может оказаться существенно ниже, чем в Евросоюзе.

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